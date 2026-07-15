Федоров рассказал о восстановлении Константинова после аварии

— Очень повезло увидеться с Владимиром даже несколько раз до той церемонии, когда «Детройт» вывел из обращения мой игровой номер, где он также присутствовал. У него стабильное здоровье. Есть определенные моменты, связанные с аварией, над этим работают врачи, физиотерапевты. К сожалению, прогресс не супербольшой, но он есть. Самое главное — Владимир окружен заботой и вниманием, у него все хорошо, с ним рядом всегда присутствуют все необходимые для его потребностей люди.



Мы общались с Владимиром, я спросил, как он себя чувствует, как у него дела и все ли у него хорошо. Он мне отвечал. Да, отвечал односложно, но четко и смотря мне в глаза. Мы пообщались очень тепло. Каждая наша встреча проходит осознанно. Владимир сразу меня узнал, мы жмем руки, обнимаемся, начинаем простой диалог. Самое главное — он окружен всей необходимой заботой и медицинской помощью, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».