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Федоров рассказал о восстановлении Константинова после аварии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал о встрече с Владимиром Константиновым в США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Авария произошла в июне 1997 года, с тех пор Константинов прикован к инвалидному креслу.

Федоров и Константинов вместе выступали за «Детройт».

— В январе во время торжественной церемонии в Детройте, когда «Ред Уингз» вывели из обращения ваш 91-й номер, вы произнесли яркую и трогательную 20-минутную речь, в ходе которой отдельно выразили благодарность Владимиру Константинову. Как он себя чувствует сейчас?

— Очень повезло увидеться с Владимиром даже несколько раз до той церемонии, когда «Детройт» вывел из обращения мой игровой номер, где он также присутствовал. У него стабильное здоровье. Есть определенные моменты, связанные с аварией, над этим работают врачи, физиотерапевты. К сожалению, прогресс не супербольшой, но он есть. Самое главное — Владимир окружен заботой и вниманием, у него все хорошо, с ним рядом всегда присутствуют все необходимые для его потребностей люди.

Мы общались с Владимиром, я спросил, как он себя чувствует, как у него дела и все ли у него хорошо. Он мне отвечал. Да, отвечал односложно, но четко и смотря мне в глаза. Мы пообщались очень тепло. Каждая наша встреча проходит осознанно. Владимир сразу меня узнал, мы жмем руки, обнимаемся, начинаем простой диалог. Самое главное — он окружен всей необходимой заботой и медицинской помощью, — приводит слова Федорова «РИА Новости Спорт».