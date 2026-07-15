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Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройт Ред Уингз»

Стив Айзерман покинул пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается на сайте лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

61-летний Айзерман продолжит работу в качестве советника президента «Ред Уингз» Криса Илича. В «Детройте» на посту исполнительного вице-президента и генерального менеджера Айзерман работал с апреля 2019 года, «Детройт» за это время ни разу не смог выйти в плей-офф.

«Детройт» уже начал поиск нового руководителя хоккейных операций, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов. До назначения преемника Айзерман продолжит исполнять обязанности генерального менеджера, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

«Вклад Стива в историю “Детройта” невозможно переоценить. Мы благодарны ему за работу на посту генерального менеджера и рады, что он останется частью семьи “Ред Уингз”», — заявил владелец клуба Крис Илич.

Айзерман всю игровую карьеру провел в «Детройте», много лет был капитаном команды, завоевал с ней три Кубка Стэнли. Он также является олимпийским чемпионом (2002), обладателем Кубка Канады (1984), серебряным призером Кубка мира (1996) и чемпионатов мира (1985, 1989). С 2010-го по 2019 год он занимал пост генерального менеджера «Тампы», которая позднее завоевала два Кубка Стэнли подряд. В 2019 году Айзерман вернулся в «Детройт», став 11-м генеральным менеджером в истории клуба.

В 2009 году Айзермана ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.