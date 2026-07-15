Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройт Ред Уингз»

Айзерман всю игровую карьеру провел в «Детройте», много лет был капитаном команды, завоевал с ней три Кубка Стэнли. Он также является олимпийским чемпионом (2002), обладателем Кубка Канады (1984), серебряным призером Кубка мира (1996) и чемпионатов мира (1985, 1989). С 2010-го по 2019 год он занимал пост генерального менеджера «Тампы», которая позднее завоевала два Кубка Стэнли подряд. В 2019 году Айзерман вернулся в «Детройт», став 11-м генеральным менеджером в истории клуба.