Селебрини: «Сан-Хосе» готов бороться за выход в плей-офф НХЛ

Мой первый сезон здесь получился непростым. Тогда команда еще рассчитывала на высокий выбор на драфте и продолжала находиться в процессе перестройки. Но этим летом нам, очевидно, улыбнулась удача на драфте, и под общим вторым номером мы получили действительно потрясающего игрока Ивара Штенберга. Нам удалось выбрать еще нескольких очень перспективных хоккеистов. Думаю, сейчас команда уже прошла этот этап перестройки. Мы перевернули страницу, и теперь все должны быть сосредоточены на одной цели — побеждать как можно чаще, — приводит слова Селебрини ESPN.