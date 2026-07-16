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Селебрини: «Сан-Хосе» готов бороться за выход в плей-офф НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини считает, что команда заметно прибавила в межсезонье и теперь способна побороться за попадание в плей-офф НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам Селебрини, первый сезон в составе «Шаркс» оказался непростым.

— Как вы считаете, активная работа Майка Грира в это межсезонье и приглашение опытных игроков говорят о том, что он считает команду готовой сделать следующий шаг?

— Да, думаю, именно такой сигнал он и хотел дать. Посыл заключается в том, что мы готовы выйти на новый уровень и всерьез включиться в борьбу за место в плей-офф.

Мой первый сезон здесь получился непростым. Тогда команда еще рассчитывала на высокий выбор на драфте и продолжала находиться в процессе перестройки. Но этим летом нам, очевидно, улыбнулась удача на драфте, и под общим вторым номером мы получили действительно потрясающего игрока Ивара Штенберга. Нам удалось выбрать еще нескольких очень перспективных хоккеистов. Думаю, сейчас команда уже прошла этот этап перестройки. Мы перевернули страницу, и теперь все должны быть сосредоточены на одной цели — побеждать как можно чаще, — приводит слова Селебрини ESPN.

В сезоне-2025/26 Селебрини провел 82 матча за «Сан-Хосе», набрал 115 (44+71) очков и занял четвертое место в голосовании за «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. «Сан-Хосе» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.