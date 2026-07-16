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«Вашингтон» Овечкина начнет новый сезон НХЛ матчем с «Каролиной»

Встреча пройдет в ночь на 3 октября по мск, точное время станет известно позже.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Вашингтон» проведет первый матч нового регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Каролины». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Встреча состоится в ночь на 3 октября по московскому времени. Последний матч регулярного чемпионата команда проведет 10 апреля на выезде против «Филадельфии».

Первый домашний матч сезона «Вашингтон» сыграет 7 октября с «Питтсбургом». Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени.

В межсезонье лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. По словам самого Овечкина, одной из главных причин остаться было желание помочь клубу поборться за Кубок Стэнли. «Вашингтон» усилил состав, чтобы иметь больше шансов на победу. В прошлом сезоне столичный клуб не вышел в плей-офф.

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