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«Каролина» продлила контракт с российским форвардом Неучевым

Российский нападающий Виктор Неучев продолжит выступать в системе «Каролины Харрикейнз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Клуб подписал с 22-летним хоккеистом новый двусторонний контракт сроком на один сезон, сообщает инсайдер Дэн Мильштейн в соцсетях.

Соглашение предусматривает зарплату 850 тысяч долларов в случае игры на уровне НХЛ и 90 тысяч доларов при выступлении в АХЛ.

Неучев присоединился к организации «Каролины» в январе 2026 года после перехода из системы «Баффало Сэйбрз». В конце июня «Харрикейнз» сделали российскому форварду квалификационное предложение.

Последние три сезона Неучев провел в АХЛ. В минувшем чемпионате он вместе с «Чикаго Вулвс» — фарм-клубом «Каролины» — дошел до финала Кубка Колдера. В 21 матче плей-офф россиянин набрал 6 (2+4) очков.