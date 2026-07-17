«Каролина» продлила контракт с российским форвардом Неучевым

Клуб подписал с 22-летним хоккеистом новый двусторонний контракт сроком на один сезон, сообщает инсайдер Дэн Мильштейн в соцсетях.
Соглашение предусматривает зарплату 850 тысяч долларов в случае игры на уровне НХЛ и 90 тысяч доларов при выступлении в АХЛ.
Неучев присоединился к организации «Каролины» в январе 2026 года после перехода из системы «Баффало Сэйбрз». В конце июня «Харрикейнз» сделали российскому форварду квалификационное предложение.
Последние три сезона Неучев провел в АХЛ. В минувшем чемпионате он вместе с «Чикаго Вулвс» — фарм-клубом «Каролины» — дошел до финала Кубка Колдера. В 21 матче плей-офф россиянин набрал 6 (2+4) очков.