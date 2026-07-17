Гавриков объяснил, почему Панарина сложно прочитать в игре

"Думаю, это не зависит от паспорта. Это работает с теми, кого знаешь, с кем тренируешься, с кем играл. Если взять Марчелло, мы с ним немало времени провели в одной команде. Я видел, что и как он делает. Он также знает мои минусы — то есть это работает в обе стороны. То же и про североамериканских ребят. И вратари так же. Они тренируются с полевыми — знают, у кого какой любимый буллит, кто как бросает, любимую точку.