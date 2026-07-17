Гавриков объяснил, почему Панарина сложно прочитать в игре

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мнением об игровом стиле нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина.
"Думаю, это не зависит от паспорта. Это работает с теми, кого знаешь, с кем тренируешься, с кем играл. Если взять Марчелло, мы с ним немало времени провели в одной команде. Я видел, что и как он делает. Он также знает мои минусы — то есть это работает в обе стороны. То же и про североамериканских ребят. И вратари так же. Они тренируются с полевыми — знают, у кого какой любимый буллит, кто как бросает, любимую точку.
Но есть ребята, которых очень сложно прочитать, даже если ты их хорошо знаешь. Вот Тема Панарин — он всегда действует по вратарю. У него мастерства выше крыши, он не пытается сделать какое-то определенное движение — едет, ждет и смотрит. Что-то покажет — потом ждет, как отреагирует вратарь, только тогда завершает. В основном у ребят несколько заготовленных движений. А такое, как у Панарина, очень сложно прочитать, сколько ни тренируйся.
Защитникам с такими тоже сложно: ты откатываешься, а нападающий просто ждет твое первое движение, не пытается ничего придумать. Только попытался выбить, а он этого и ждал: подпускает и убегает, или просто обыгрывает. Но в целом зависит от того, с кем ты играешь и тренируешься, что видишь и — если брать историю с Марчелло — что знаешь о хоккеисте", — приводит слова Гаврикова Sports.ru.