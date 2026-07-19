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Овечкин хочет завершить карьеру в московском «Динамо»

Капитан «Вашингтона» намерен провести последний матч в карьере за родной клуб.

Источник: РИА "Новости"

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет завершить игровую карьеру в московском «Динамо». При этом 40-летний хоккеист подчеркнул, что не собирается досрочно покидать клуб НХЛ: сначала он намерен побить рекорд по общему числу голов с учетом плей-офф и отработать оставшийся год контракта. Об этом 40-летний хоккеист рассказал в выпуске FONtour, посвященном его поездке в Нью-Йорк во время чемпионата мира по футболу.

— Сначала надо побить рекорд, а уже потом думать. У меня контракт еще на год, как я могу все бросить? Я сам себе этого не позволю. Но последнюю игру в своей карьере я проведу за московское «Динамо», — сказал Овечкин.

В начале июля россиянин подписал с «Вашингтоном» новое соглашение на один сезон. Кампания-2026/27 станет для форварда 22-й в НХЛ и 22-й в составе одного клуба. По условиям контракта Овечкин получит 1 млн долларов в качестве зарплаты, 3,25 млн — в виде подписного бонуса и еще 4,75 млн после проведения десяти матчей.

Овечкин уже владеет рекордом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах — на его счету 929 шайб. Теперь нападающий приближается к достижению Уэйна Гретцки по общему числу голов с учетом плей-офф. Канадец забросил 1016 шайб, россиянин — 1006. В прошлом сезоне Овечкин сыграл все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 64 очка: забил 32 гола и сделал 32 передачи.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». За основную команду бело-голубых он выступал с 2001 по 2005 год, а также вернулся в клуб во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. Вместе с «Динамо» форвард выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина.

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