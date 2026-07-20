Гол Ничушкина попал в число лучших шайб сезона НХЛ

Шайба российского нападающего Валерия Ничушкина вошла в число лучших голов сезона-2025/26 в НХЛ. В рейтинге, опубликованном лигой в социальной сети X, она заняла 14-е место.
В список попал гол, который Ничушкин забил 7 апреля в гостевом матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз». Тогда «Колорадо» победил со счетом 3:1 благодаря дублю россиянина. Вторую шайбу форвард забросил в меньшинстве на 22-й минуте, убежав от двух соперников и переиграв вратаря броском из-под ноги при выходе один на один. По итогам встречи Ничушкин был признан первой звездой матча.
31-летний Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года и в 2022-м завоевал с командой Кубок Стэнли. До этого воспитанник челябинского «Трактора» защищал цвета «Даллас Старз». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин провел 627 матчей, в которых набрал 357 очков (154 гола + 203 передачи). 25 июня Ничушкин перешел в «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена.