Гол Ничушкина попал в число лучших шайб сезона НХЛ

В список попал гол, который Ничушкин забил 7 апреля в гостевом матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз». Тогда «Колорадо» победил со счетом 3:1 благодаря дублю россиянина. Вторую шайбу форвард забросил в меньшинстве на 22-й минуте, убежав от двух соперников и переиграв вратаря броском из-под ноги при выходе один на один. По итогам встречи Ничушкин был признан первой звездой матча.