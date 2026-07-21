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«Колорадо» подписал контракт с российским рекордсменом АХЛ

Российский нападающий Георгий Меркулов подписал контракт с «Колорадо».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Соглашение с 25-летним хоккеистом, который находился в статусе неограниченно свободного агента, рассчитано на один сезон и имеет двусторонний характер.

Меркулов является воспитанником московского ЦСКА. С 2022 года он играл в системе «Бостона» и провел четыре полных сезона в АХЛ. На его счету 271 матч за «Провиденс», в которых набрал 240 (94+146) очков, став рекордсменом команды по очкам и передачам.

В НХЛ Меркулов провел 11 матчей за «Бостон», в которых набрал 1 (0+1) очко.

Ожидается, что новый сезон в системе «Колорадо» Меркулов также начнет в АХЛ. По информации Puckpedia, згодовая арплата россиянина на уровне АХЛ составит 350 тыс. долларов, на уровне НХЛ — 850 тыс. долларов. При этом Меркулов гарантированно заработает 400 тыс. долларов.

«Колорадо» откроет новый сезон 30 сентября домашним матчем против «Лос-Анджелеса».