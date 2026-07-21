«Колорадо» подписал контракт с российским рекордсменом АХЛ

Меркулов является воспитанником московского ЦСКА. С 2022 года он играл в системе «Бостона» и провел четыре полных сезона в АХЛ. На его счету 271 матч за «Провиденс», в которых набрал 240 (94+146) очков, став рекордсменом команды по очкам и передачам.