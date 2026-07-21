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Одноклубник Панарина объяснил решение продолжить играть в 41 год

Нападающий «Лос-Анджелеса» Кори Перри объяснил свое решение провести еще один сезон в НХЛ. Об этом сообщает TSN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

41-летний канадец подписал однолетний контракт с «королями» на сумму один миллион долларов. Предстоящий сезон станет для него 22-м в НХЛ.

«Я люблю эту игру и до сих пор получаю удовольствие. Я чувствую себя прекрасно, я все еще ощущаю себя молодым, и, наверное, именно это меня и мотивирует — я постоянно говорю себе, что чувствую себя молодым. Но да, наверное, с возрастом становится немного труднее вставать по утрам, идти в спортзал, кататься», — сказал Перри.

В прошлом сезоне Перри провел 79 матчей за «Лос-Анджелес» и «Тампу-Бэй», в которых набрал 37 (17+20) очков. Он является вторым самым возрастным действующим хоккеистом НХЛ после канадского защитника Брента Бернса, который в межсезонье продлил контракт с «Колорадо». Тройку самых возрастных игроков НХЛ замыкает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Минувший сезон «Лос-Анджелес» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В плей-офф «короли» в первом раунде уступили «Колорадо» (0−4). По ходу сезона в команду был обменян российский нападающий Артемий Панарин.

«Лос-Анджелес» откроет новый сезон 30 сентября выездным матчем против «Колорадо».

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