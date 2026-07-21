Одноклубник Панарина объяснил решение продолжить играть в 41 год

«Я люблю эту игру и до сих пор получаю удовольствие. Я чувствую себя прекрасно, я все еще ощущаю себя молодым, и, наверное, именно это меня и мотивирует — я постоянно говорю себе, что чувствую себя молодым. Но да, наверное, с возрастом становится немного труднее вставать по утрам, идти в спортзал, кататься», — сказал Перри.