Одноклубник Панарина объяснил решение продолжить играть в 41 год

41-летний канадец подписал однолетний контракт с «королями» на сумму один миллион долларов. Предстоящий сезон станет для него 22-м в НХЛ.
«Я люблю эту игру и до сих пор получаю удовольствие. Я чувствую себя прекрасно, я все еще ощущаю себя молодым, и, наверное, именно это меня и мотивирует — я постоянно говорю себе, что чувствую себя молодым. Но да, наверное, с возрастом становится немного труднее вставать по утрам, идти в спортзал, кататься», — сказал Перри.
В прошлом сезоне Перри провел 79 матчей за «Лос-Анджелес» и «Тампу-Бэй», в которых набрал 37 (17+20) очков. Он является вторым самым возрастным действующим хоккеистом НХЛ после канадского защитника Брента Бернса, который в межсезонье продлил контракт с «Колорадо». Тройку самых возрастных игроков НХЛ замыкает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Минувший сезон «Лос-Анджелес» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В плей-офф «короли» в первом раунде уступили «Колорадо» (0−4). По ходу сезона в команду был обменян российский нападающий Артемий Панарин.
«Лос-Анджелес» откроет новый сезон 30 сентября выездным матчем против «Колорадо».