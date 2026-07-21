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Легенда «Чикаго» Патрик Кейн вернется в команду спустя три года

Нападающий Патрик Кейн достиг устной договоренности о возвращении в «Чикаго». Об этом сообщает Hockey Insider.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 37-летний американец договорился об однолетнем контракте с большим количеством бонусов. Окончательные условия должны быть согласованы до конца этой недели.

Патрик Кейн выступал за «Чикаго» с 2007 по 2023 год и помог клубу выиграть три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). В общей сложности он провел за клуб 1298 матчей, в которых набрал 1357 (498+859) очков.

В феврале 2023 года «Чикаго» обменял Кейна в «Рейнджерс», а спустя несколько месяцев он оказался в «Детройте». За три сезона он провел за «красные крылья» 189 матчей, в которых набрал 163 (57+106) очка. Этим летом контракт Кейна с «Детройтом» истек, и он стал неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне «Чикаго» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Новый сезон «ястребы» откроют 29 сентября выездным матчем против «Вегаса».