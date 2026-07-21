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Панарин рассказал, как выживал в детстве на 1000 рублей в год

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин вспомнил годы обучения в спортивном интернате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Артемий Панарин признался, что в то время ему приходилось жить всего на 1000 рублей в год. По словам хоккеиста, именно тяжелые условия помогли ему сформировать характер и выдерживать конкуренцию с другими игроками.

«Основные годы прогресса здесь прошли. Денег было 1000 рублей на год, нас кормили. С Нового года едешь, тебе там их в трусы вошьют, чтобы не украли. В плане конкуренции при том же таланте, но при меньшей злости и голоде конкуренцию у меня выиграть было бы невозможно. Про детей своих думаю, как им такую ситуацию создать, чтобы такой же характер был. Радикальный настолько, что чуть в “однушку” не переехали. Жена остановила», — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

34-летний форвард с февраля 2026 года выступает за «Лос-Анджелес Кингз». До этого он защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», а ранее играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Панарин провел 830 матчей, в которых набрал 954 очка — 330 шайб и 624 результативные передачи. Также россиянин быстрее всех в истории «Рейнджерс» достиг отметки в 600 очков, затратив на это 476 игр.