Панарин рассказал, как выживал в детстве на 1000 рублей в год

«Основные годы прогресса здесь прошли. Денег было 1000 рублей на год, нас кормили. С Нового года едешь, тебе там их в трусы вошьют, чтобы не украли. В плане конкуренции при том же таланте, но при меньшей злости и голоде конкуренцию у меня выиграть было бы невозможно. Про детей своих думаю, как им такую ситуацию создать, чтобы такой же характер был. Радикальный настолько, что чуть в “однушку” не переехали. Жена остановила», — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.