Панарин в НХЛ лечил приступ мигрени крепким алкоголем

По словам хоккеиста, с 15 лет он страдает окулярной мигренью — разновидностью заболевания, при которой возникают временные нарушения зрения, включая вспышки света, мерцающие линии и слепые пятна.
Панарин отметил, что однажды симптомы исчезли после того, как он выпил немного водки. Форвард как-то рассказал об этом врачу «Нью-Йорк Рейнджерс» и в шутку предложил всегда держать под рукой небольшую бутылку виски на случай нового приступа.
«В “Нью-Йорк Рейнджерс” у нас доктор был, ему говорил: “Слушай, мне один раз водка помогла, давай виски возить маленькую бутылку, потому что если что, на игре мне ваши капли не помогают, мне бахнуть надо”. Ну вот, играем против “Нью-Джерси”. У меня начинается история эта, и я в полном шоке говорю: “Давай неси”. А он до конца не верил, что этот день когда-то наступит. Он реально уже года два виски возил. Вот он принес и налил мне в баклашку, где не видно. Я сижу, виски пью спокойно, у нас игра идет. Я уже выходить не хочу. Вышел, хотел гол очень-очень сильно забить, для истории просто», — рассказал Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
34-летний форвард с февраля 2026 года выступает за «Лос-Анджелес Кингз». До этого он защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», а ранее играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс».
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Панарин провел 830 матчей, в которых набрал 954 очка — 330 шайб и 624 результативные передачи. Также россиянин быстрее всех в истории «Рейнджерс» достиг отметки в 600 очков, затратив на это 476 игр.