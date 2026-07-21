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Панарин ответил, чем займется после завершения карьеры

Артемий Панарин раскрыл, в какой стране хочет провести последние годы игровой карьеры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, что после завершения игровой карьеры хочет остаться в хоккее.

"Пока не знаю, думаю, на сегодняшний день точно останусь в хоккее. Понял, насколько это важная часть моей жизни. Пытаюсь остаться в хоккее, пока не знаю, в каком качестве. Надо, чтобы заводило.

Хочу закончить карьеру в России. Два года контракта, будет 37, в этом тоже огромный вопрос. Будет дилемма через два года", — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Артемий Панарин — нападающий, воспитанник челябинского хоккея. До начала профессиональной карьеры занимался в СДЮШОР «Витязь», там же, в Подольске, и начал свою карьеру в КХЛ. До 2011 года также выступал за «Русских Витязей» в МХЛ. В сезоне 2011/2012 был обменян в «Ак Барс», затем вернулся в «Витязь». В 2015-м Панарин стал обладателем Кубка Гагарина и уехал в НХЛ, в «Чикаго Блэкхокс». В 2017-м россиянина обменяли в «Коламбус», а летом 2019-го, получив статус свободного агента, Артемий сам выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс».