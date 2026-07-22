Дацюк назвал любимого партнера по карьере в НХЛ

— Любимый партнер на льду?
— Конечно, много было хороших игроков, с кем у меня получилось поиграть, но больше все-таки Зеттерберг, — сказал Дацюк в интервью на YouTube-канале Коммент. Шоу.
Российский нападающий и шведский форвард много лет выступали вместе за «Детройт» и в 2008 году помогли клубу завоевать Кубок Стэнли.
Зеттерберг является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной Швеции, а также входит в «Тройной золотой клуб». За карьеру в НХЛ шведский нападающий провел 1219 матчей, в которых набрал 1080 очков (394+686).
Значительную часть своей карьеры Дацюк провел в НХЛ, защищая цвета «Детройта». В регулярных чемпионатах лиги он сыграл 953 матча, набрав 918 очков (314 голов и 604 передачи). В играх плей-офф на его счету 157 матчей и 113 (42+71) очков. В составе «Детройта» хоккеист дважды поднимал над головой Кубок Стэнли.
В составе сборной России Дацюк выиграл Олимпийские игры в 2018 году и завоевал золото чемпионата мира 2012 года.