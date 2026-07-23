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Хоккеист Панарин рассказал о самой неудачной покупке в жизни

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о покупке квартиры в Нью-Йорке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Лос-Анджелес Кингс"

Российский хоккеист признался, что больше всего пожалел о приобретении квартиры на Манхэттене, которую купил дистанционно.

— Квартира на Манхэттене в онлайн. Я был в России. Подумал: «Нормальная хата». И бабах! Нет, там сейчас сильно ниже рынка. И сдавать ее нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, квартиры просто передаются. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. По ходу прошлого сезона он был обменян в «Кингз» из «Рейнджерс». Минувший сезон «Лос-Анджелес» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В плей-офф «короли» в первом раунде уступили «Колорадо» (0−4).

«Лос-Анджелес» откроет новый сезон 30 сентября выездным матчем против «Колорадо».