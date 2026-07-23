Хоккеист Панарин рассказал о самой неудачной покупке в жизни

— Квартира на Манхэттене в онлайн. Я был в России. Подумал: «Нормальная хата». И бабах! Нет, там сейчас сильно ниже рынка. И сдавать ее нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, квартиры просто передаются. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.