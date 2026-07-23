Звезда «Далласа» объяснил отказ от контракта на $120 млн

— В конце концов, у них были на меня права, так что в этом году я не мог уйти куда-либо. Шансы остаться в «Далласе» были высоки, очевидно, из-за этого. Так что все вышло именно так, очевидно, у нас будет время вернуться к этому вопросу позже в этом году, — приводит слова американца ESPN.