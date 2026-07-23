Звезда «Далласа» объяснил отказ от контракта на $120 млн

Контракт 27-летнего нападающего рассчитан на один сезон и предусматривает зарплату в размере 12 млн долларов. «Даллас» превысил потолок зарплат НХЛ после продления контракта с Робертсоном на 1,36 млн долларов.
Ранее Робертсон отказался от предложения «Далласа» о долгосрочном договоре на восемь лет общей стоимостью 120 млн долларов. Американец выступает за «Старз» с сезона-2019/20.
— В конце концов, у них были на меня права, так что в этом году я не мог уйти куда-либо. Шансы остаться в «Далласе» были высоки, очевидно, из-за этого. Так что все вышло именно так, очевидно, у нас будет время вернуться к этому вопросу позже в этом году, — приводит слова американца ESPN.
В сезоне-2025/26 Робертсон провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (45 голов и 51 передача). В плей-офф форвард сыграл шесть встреч, записав на свой счет 8 очков (5+3).