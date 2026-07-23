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«Мне по кайфу дома». Капризов признался, что скучает по России

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в подкасте Smol Talk рассказал бывшему футболисту сборной России Федору Смолову, что в США скучает по родному дому.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— По менталитету тебе что ближе?

— В жизни или в хоккее?

— В жизни.

— Дома, конечно, это вообще без вариантов. Мне по кайфу, честно, дома. Я всегда скучаю. А так, я уже привык там маленько. Когда один часто живешь, время проводишь один, дома вообще делать особо нечего.

— Ты большую часть времени в Миннесоте один проводишь?

— Да. Приезжали родители, брат два раза приезжал. Один раз брат один прилетал, и мы с ним вообще кайфово время провели.

— Из-за того, что ты много времени проводишь один в Миннесоте, у тебя 5500 MMR в «Доте»?

— Ну, это тоже, да (смеется). Ну, а что делать-то? Я по вечерам в основном играю и в выходной день.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту Уайлд» с 2020 года. В сезоне-2025/26 на его счету 89 (45+44) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Стэнли на его счету 15 (4+11) баллов в 11 играх.

«Миннесота» дошла до второго раунда Кубка Стэнли-2026, в котором уступила «Колорадо Эвеланш» (1−4). Обладателем трофея стали «Вегас Голден Найтс», в финале победившие «Вегас Голден Найтс» (4−2).

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