Шайба Тарасенко заняла 11-е место в рейтинге лучших голов сезона

Тарасенко 34 года. 1 июля форвард получил статус свободного агента. В минувшем сезоне россиянин набрал 47 очков (23 гола и 24 передачи) в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе «Сент-Луис Блюз» он выиграл трофей в 2019 году, а в 2024 году стал чемпионом вместе с «Флоридой Пантерз».