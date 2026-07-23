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Шайба Тарасенко заняла 11-е место в рейтинге лучших голов сезона

Гол российского нападающего Владимира Тарасенко, выступавшего за «Миннесоту Уайлд», занял 11-е место в рейтинге 25 лучших шайб сезона-2025/26 НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В список попала шайба россиянина, заброшенная во втором периоде первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 9:6 и состоялась в ночь на 4 мая по московскому времени.

Ранее в рейтинг лучших голов сезона также вошли шайбы других российских хоккеистов — Валерия Ничушкина, занявшая 14-е место, и Ивана Барбашева, расположившаяся на 25-й позиции.

Тарасенко 34 года. 1 июля форвард получил статус свободного агента. В минувшем сезоне россиянин набрал 47 очков (23 гола и 24 передачи) в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе «Сент-Луис Блюз» он выиграл трофей в 2019 году, а в 2024 году стал чемпионом вместе с «Флоридой Пантерз».