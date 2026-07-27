Илья Сорокин раскрыл, как изменился после переезда в США

Российский голкипер выступает за клуб НХЛ с 2020 года.
До переезда в Северную Америку Сорокин играл в КХЛ за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург». В составе армейцев вратарь выиграл Кубок Гагарина, а также дважды становился серебряным призером лиги. Вместе со сборной России Сорокин завоевал золото Олимпийских игр 2018 года.
— Вы уже шесть лет в Штатах. Есть что-то, к чему до сих пор не привыкли?
— Нет, таких вещей нет. Комфортно во всем.
— В вас что-то американское появилось?
— Наверное, чуть экономнее стал. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная, — приводит слова Сорокина «Российская газета».