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Сорокин объяснил, почему вратари в НХЛ стали больше пропускать

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «Спорт-Экспресс» объяснил, почему в НХЛ в последние годы снизились показатели лучших голкиперов и повысилась результативность.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сезоне-2021/22 средняя результативность матчей в НХЛ превысила отметку в шесть шайб за игру и с тех пор держится на этом уровне. В прошлом сезоне средний процент отраженных бросков вратарями впервые за 30 лет опустился ниже 90%.

«Нас с детства учили — Мишин (Николай Мишин, первый тренер Сорокина — прим. ред.) постоянно говорил: если у тебя минимум 92 процента отраженных бросков, значит, ты даешь своей команде шанс победить. Но сейчас тенденция в лиге изменилась. Если пять-шесть лет назад лидеры держали 92−93 процента, то сегодня лучший показатель — около 91.

Думаю, все решает возросшее мастерство полевых игроков. Безусловно, мои цифры нельзя назвать хорошими. Перед февральской паузой у меня было около 91,6 процента. А потом за последние двадцать матчей показатель упал примерно на один процент. Для вратаря это очень серьезно. Значит, что-то я сделал не так.

Можно говорить что угодно. Я сам прекрасно понимаю, когда сыграл хорошо, а когда плохо. И чаще всего цифры это подтверждают. Меня вообще не беспокоит, что говорят люди. Для меня главное — собственные ощущения после матча. Когда понимаешь, что сделал все возможное и сыграл достойно», — сказал Сорокин.

В минувшем сезоне Сорокин провел 55 матчей за «Айлендерс», в которых одержал 29 побед (7 — всухую), отражая в среднем 90,6% бросков по своим воротам. Это его худший показатель за все шесть сезонов в НХЛ.