Сорокин объяснил, почему вратари в НХЛ стали больше пропускать

«Нас с детства учили — Мишин (Николай Мишин, первый тренер Сорокина — прим. ред.) постоянно говорил: если у тебя минимум 92 процента отраженных бросков, значит, ты даешь своей команде шанс победить. Но сейчас тенденция в лиге изменилась. Если пять-шесть лет назад лидеры держали 92−93 процента, то сегодня лучший показатель — около 91.



Думаю, все решает возросшее мастерство полевых игроков. Безусловно, мои цифры нельзя назвать хорошими. Перед февральской паузой у меня было около 91,6 процента. А потом за последние двадцать матчей показатель упал примерно на один процент. Для вратаря это очень серьезно. Значит, что-то я сделал не так.



Можно говорить что угодно. Я сам прекрасно понимаю, когда сыграл хорошо, а когда плохо. И чаще всего цифры это подтверждают. Меня вообще не беспокоит, что говорят люди. Для меня главное — собственные ощущения после матча. Когда понимаешь, что сделал все возможное и сыграл достойно», — сказал Сорокин.