Селебрини установит рекорд НХЛ по средней годовой зарплате

Ранее «Анахайм» повторил контрактное предложение «Филадельфии» шведскому нападающему Лео Карлссону и сохранил игрока в составе. «Филадельфия» предлагала 21-летнему форварду, находившемуся в статусе ограниченно свободного агента, пятилетний контракт с зарплатой $18 млн за сезон. Его соглашение начнет действовать уже со следующего чемпионата. До подписания Селебрини рекорд по среднегодовой зарплате в НХЛ принадлежал российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, который получает $17 млн в год.