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Селебрини установит рекорд НХЛ по средней годовой зарплате

Канадец подписал новый контракт с «Сан-Хосе» сроком на 5 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первый номер драфта НХЛ 2024 года Маклин Селебрини подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Хосе». Как сообщает пресс-служба клуба, среднегодовая зарплата канадского форварда составит рекордные для лиги $18,8 млн.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.

Ранее «Анахайм» повторил контрактное предложение «Филадельфии» шведскому нападающему Лео Карлссону и сохранил игрока в составе. «Филадельфия» предлагала 21-летнему форварду, находившемуся в статусе ограниченно свободного агента, пятилетний контракт с зарплатой $18 млн за сезон. Его соглашение начнет действовать уже со следующего чемпионата. До подписания Селебрини рекорд по среднегодовой зарплате в НХЛ принадлежал российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, который получает $17 млн в год.

20-летний Селебрини в прошлом регулярном чемпионате набрал 115 (45+70) очков в 82 матчах. Вместе со сборной Канады он стал серебряным призером Олимпийских игр, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии Международной федерации хоккея.