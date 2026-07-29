Селебрини установит рекорд НХЛ по средней годовой зарплате

Первый номер драфта НХЛ 2024 года Маклин Селебрини подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Хосе». Как сообщает пресс-служба клуба, среднегодовая зарплата канадского форварда составит рекордные для лиги $18,8 млн.
Новое соглашение вступит в силу с сезона-2027/28.
Ранее «Анахайм» повторил контрактное предложение «Филадельфии» шведскому нападающему Лео Карлссону и сохранил игрока в составе. «Филадельфия» предлагала 21-летнему форварду, находившемуся в статусе ограниченно свободного агента, пятилетний контракт с зарплатой $18 млн за сезон. Его соглашение начнет действовать уже со следующего чемпионата. До подписания Селебрини рекорд по среднегодовой зарплате в НХЛ принадлежал российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, который получает $17 млн в год.
20-летний Селебрини в прошлом регулярном чемпионате набрал 115 (45+70) очков в 82 матчах. Вместе со сборной Канады он стал серебряным призером Олимпийских игр, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии Международной федерации хоккея.