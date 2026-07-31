Евгению Малкину исполнилось 40 лет

Вся профессиональная карьера воспитанника магнитогорского хоккея в Северной Америке связана с «Питтсбург Пингвинз». Форвард на протяжении многих лет был одним из лидеров клуба, который регулярно входил в число сильнейших команд лиги. Россиянин заслужил репутацию одного из лучших игроков своего амплуа благодаря высокой скорости, физической мощи, игровому интеллекту и результативности.
Вместе с «Питтсбургом» Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. После победного плей-офф 2009 года он получил «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли. В решающих матчах форвард неоднократно становился одним из ключевых игроков команды и регулярно входил в число ее лучших бомбардиров.
Одним из наиболее успешных для россиянина стал сезон НХЛ-2011/2012. Тогда Малкин набрал 109 очков в регулярном чемпионате, завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги, а также получил «Харт Трофи», присуждаемый самому ценному игроку регулярного сезона.
В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира — в 2012 и 2014 годах. Особенно ярко Малкин проявил себя на мировом первенстве 2012 года, где записал на свой счет 19 очков в 10 матчах, стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его самым ценным игроком.
Евгений Малкин занимает второе место среди российских хоккеистов в истории НХЛ по количеству голов, заброшенных в регулярных чемпионатах. На его счету 533 шайбы. В мае 2026 года Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один сезон.