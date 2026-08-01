Овечкин назвал своего любимого хоккеиста

В ходе телевизионного шоу на вопрос ведущего о любимом хоккеисте Александр Овечкин назвал Марио Лемье.
Лучшими воспитанниками московского «Динамо», где форвард начинал карьеру, он считает Алексея Яшина, Александра Афиногенова, Алексея Жамнова и Алексея Ковалева.
Марио Лемье — канадец, в прошлом нападающий «Питтсбург Пингвинз». В этой команде НХЛ он отыграл 18 сезонов (1984−2005) и дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Сейчас 60-летний Лемье владеет «Пингвинз»: под его руководством клуб еще трижды побеждал в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017).
В конце июля Овечкин говорил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года его больше всех впечатлил Лионель Месси из сборной Аргентины. Тогда хоккеист назвал Месси гением футбола.
О новом однолетнем соглашении с Овечкиным «Вашингтон» объявил 2 июля. В последний раз «Кэпиталз» становились обладателями Кубка Стэнли в 2018 году. Овечкин играет за этот американский клуб с 2005-го, за исключением сезона 2012−2013, который он провел в «Динамо» из-за локаута.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Овечкин сыграл во всех 82 матчах и набрал 64 очка (32 гола и 32 результативные передачи). С 929 голами он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги. С учетом плей-офф в списке лучших снайперов он второй — 1006 шайб, уступая Гретцки, у которого 1016 голов.