Шедевр Эклунда признан лучшим голом сезона в НХЛ: видео

Эпизод получился многослойным. В середине третьего периода швед эффектно прорвался к воротам, но его бросок отразил голкипер «Бостона» Джереми Свэйман. Эклунд успел сыграть на добивании, подправив шайбу в воздухе, а затем, уже падая на лед, дослал ее в сетку. Гол помог «акулам» победить в гостях со счетом 4:2.