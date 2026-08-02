Шедевр Эклунда признан лучшим голом сезона в НХЛ: видео

Эпизод получился многослойным. В середине третьего периода швед эффектно прорвался к воротам, но его бросок отразил голкипер «Бостона» Джереми Свэйман. Эклунд успел сыграть на добивании, подправив шайбу в воздухе, а затем, уже падая на лед, дослал ее в сетку. Гол помог «акулам» победить в гостях со счетом 4:2.
Второе место в рейтинге лиги занял гол форварда «Вегас Голден Найтс» Митча Марнера в ворота «Анахайм Дакс», третье — шайба нападающего «Даллас Старз» Мэтта Дюшена в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
Любопытно, что за «Сан-Хосе» автор лучшего гола сезона уже не выступает: этим летом «Оттава» обменяла у калифорнийцев Эклунда и двух проспектов, отдав общий 9-й выбор драфта-2026. Так что новый сезон 23-летний швед, выбранный «Шаркс» под 7-м номером на драфте-2021, начнет уже в столице Канады.