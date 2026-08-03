Российский защитник клуба НХЛ: В Монреале молятся на хоккей

— Да. Новосибирск, к примеру, очень хоккейный город. Но там еще нет большой арены с историей, как у «Белл-Центра». Вот, например, Ярик — это как Монреаль в плане хоккейной истории, когда все всех знают и этот вид спорта на первом месте. Но в Ярославле пока нет такой же арены, как «Белл-Центр». Хотя по хоккейной одержимости это, наверное, город № 1 в России«, — приводят слова Романова “Известия”.