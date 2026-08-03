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Российский защитник клуба НХЛ: В Монреале молятся на хоккей

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, чем атмосфера на российских хоккейных аренах похожа на «Белл-Центр» в Монреале.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— 23-тысячная «СКА Арена» стала самым большим в мире по вместимости хоккейным стадионом, опередив «Белл-Центр» в Монреале, на котором вы играли. У этих дворцов есть что-то общее, кроме вместимости?

— Все-таки это разные арены. «Белл-Центр» известен не только тем, что он большой, — у него огромная история. Это историческое место. И на протяжении многих десятилетий это главная точка Монреаля, где люди собираются каждый вечер либо на концерты, либо на хоккей. Любовь к хоккею там на другом уровне — именно в Монреале. Там это вид спорта, на который молятся.

— В России такого нет?

— Нет. Очень хотелось бы, чтобы так стало… Хотя нет, если брать такой аспект, как хоккейный фанатизм, то и у нас много городов, где люди так же влюблены в хоккей. Но не везде есть условия, чтобы создать такой же «Белл-Центр» и добиться такого же ажиотажа.

— Не совмещаются фанатизм и вместимость?

— Да. Новосибирск, к примеру, очень хоккейный город. Но там еще нет большой арены с историей, как у «Белл-Центра». Вот, например, Ярик — это как Монреаль в плане хоккейной истории, когда все всех знают и этот вид спорта на первом месте. Но в Ярославле пока нет такой же арены, как «Белл-Центр». Хотя по хоккейной одержимости это, наверное, город № 1 в России«, — приводят слова Романова “Известия”.

Александр Романов — внук олимпийского чемпиона 1984 года и известного хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Романов является воспитанником школы «Крылья Советов». Ранее играл за ЦСКА и «Монреаль Канадиенс». С 2022 года защитник выступает за «Нью-Йорк Айлендерс».