Сборная Словакии впервые за полтора года вызвала игроков из КХЛ

В марте 2023 года SZLH объявила, что больше не будет вызывать в сборную хоккеистов из КХЛ. В августе этого года прошел конгресс SZLH, где рассматривался вопрос о возвращении хоккеистов из КХЛ в национальную команду. Это решение поддержали 52% словацких клубов, против выступили 38%, еще 10% — воздержались.

Также за привлечение словаков из КХЛ в состав сборной проголосовали более 70% опрошенных словацких болельщиков.