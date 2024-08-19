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Сборная Словакии впервые за полтора года вызвала игроков из КХЛ

Федерация хоккея Словакии (SZLH) опубликовала состав национальной команды на матчи квалификации олимпийского турнира 2026 года.

Источник: Reuters

Впервые с марта 2023 года в состав сборной Словакии попали игроки из КХЛ. В национальную команду вызваны защитник «Локомотива» Мартин Гернат, защитник «Адмирала» Марио Грман и нападающий «Северстали» Адам Лишка.

«Мы понимаем, что это разделяет общество, однако верим, что эта команда сможет бороться за Словакию. Мы не хотим решать политические вопросы», — прокомментировал состав генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан.

В состав сборной Словакии также вызваны шесть игроков из НХЛ, среди которых нападающий «Калгари» Мартин Поспишил. Ранее он публично заявил, что может бойкотировать вызов в национальную команду, если в ее состав попадут игроки из КХЛ. По информации журналиста Томаша Прокопа, Поспишил все-таки сыграет за сборную, несмотря на свою жесткую позицию по отношению к вызову игроков из КХЛ.

В марте 2023 года SZLH объявила, что больше не будет вызывать в сборную хоккеистов из КХЛ. В августе этого года прошел конгресс SZLH, где рассматривался вопрос о возвращении хоккеистов из КХЛ в национальную команду. Это решение поддержали 52% словацких клубов, против выступили 38%, еще 10% — воздержались.
Также за привлечение словаков из КХЛ в состав сборной проголосовали более 70% опрошенных словацких болельщиков.

Квалификационный олимпийский турнир пройдет в Братиславе с 29 августа по 1 сентября. Словаки сыграют с командами Венгрии, Казахстана и Австрии. Победитель турнира квалифицируется на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная Словакии по хоккею впервые в своей истории завоевала медаль. В матче за бронзовые медали словаки обыграли команду Швеции (4:0).