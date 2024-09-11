В НХЛ ожидают, что сборная России пропустит Олимпиаду-2026

«На летней Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет не допустил Россию до командных соревнований в отличие от тех моделей, которые применялись в прошлом. Я бы ожидал, что это же правило будет применяться и на Играх 2026 года», — сказал Дэйли.