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В НХЛ ожидают, что сборная России пропустит Олимпиаду-2026

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное участие сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает New York Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«На летней Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет не допустил Россию до командных соревнований в отличие от тех моделей, которые применялись в прошлом. Я бы ожидал, что это же правило будет применяться и на Играх 2026 года», — сказал Дэйли.

Дэйли также отметил, что единственным условием, при котором российские хоккеисты могли бы выступить в 2026 году, может быть «резкое изменение ситуации в мире».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года будет принято не ранее февраля-марта 2025 года. В случае недопуска российских спортсменов сборную России по хоккею заменит команда Франции.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная России выиграла серебряную медаль, уступив в финале команде Финляндии (1:2).