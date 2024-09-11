Вячеслав Фетисов резко ответил чиновнику из НХЛ

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Билла Дэйли об участии России на Олимпиаде.
«Какое Билл Дэйли имеет отношение к олимпийскому движению? Он что, рулит Международным олимпийским комитетом? И если он так считает, то что же тогда у него играют наши хоккеисты? Почему он не говорит о том, что они приносят огромные деньги, подымают уровень хоккея?» —приводит ТАСС слова Фетисова.
«Мне сложно оценить шансы на выступление нашей команды, потому что я не занимаюсь переговорными процессами, а на картах я гадать не умею. Надо работать с теми, кто принимает решения. В марте будут новые выборы президента МОК, посмотрим, может что-то поменяется, хотя надежды мало. А что до слов Билла Дэйли, то НХЛ то хочет участвовать в Олимпиаде, то не хочет, а теперь такое заявляет. Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заниматься», — добавил легендарный хоккеист.
Российские и белорусские хоккеисты не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.