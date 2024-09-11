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Вячеслав Фетисов резко ответил чиновнику из НХЛ

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказал мнение, что сборная России по хоккею не выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Билла Дэйли об участии России на Олимпиаде.

«Какое Билл Дэйли имеет отношение к олимпийскому движению? Он что, рулит Международным олимпийским комитетом? И если он так считает, то что же тогда у него играют наши хоккеисты? Почему он не говорит о том, что они приносят огромные деньги, подымают уровень хоккея?» —приводит ТАСС слова Фетисова.

«Мне сложно оценить шансы на выступление нашей команды, потому что я не занимаюсь переговорными процессами, а на картах я гадать не умею. Надо работать с теми, кто принимает решения. В марте будут новые выборы президента МОК, посмотрим, может что-то поменяется, хотя надежды мало. А что до слов Билла Дэйли, то НХЛ то хочет участвовать в Олимпиаде, то не хочет, а теперь такое заявляет. Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заниматься», — добавил легендарный хоккеист.

Российские и белорусские хоккеисты не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.