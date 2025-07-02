Игроки НХЛ выступят на Олимпиаде впервые с Сочи-2014

НХЛ участвовала в пяти хоккейных турнирах Олимпийских игр: 1998 — Нагано (Япония), 2002 — Солт-Лейкт-Сити (США), 2006 — Турин (Италия), 2010 — Ванкувер (Канада), 2014 — Сочи (Россия). Лига не договорилась с ИИХФ и МОК об участии в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Корея). При этом было согласовано выступление звезд НХЛ на Играх-2022 в Пекине (Китай), но североамериканская организация отказалась от своего плана по ходу сезона-2021/22 из-за переносов игр с учетом распространения пандемии COVID-19. В феврале 2025 года НХЛ провела мини-турнир вместо Кубка мира с участием четырех сборных — Канады, Швеции, Финляндии и США.