Латыш Ирбе готов вернуть золотые медали ЧМ, завоеванные за СССР

Артур Ирбе ранее выступал с мнением о том, что сборную России не следует допускать к участию в Олимпийских играх 2026 года. После этого Вячеслав Фетисов заявил, что экс-голкиперу следовало бы сначала вернуть золотые медали чемпионатов мира 1989 и 1990 годов.
«В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я отдам медали, если вспомню, где они. Я не ношу их с гордостью», — цитирует Iltalehti Ирбе, который присутствует на Олимпиаде в Италии в качестве тренера вратарей сборной Латвии.
При этом Артур Ирбе тепло отозвался о времени, проведенном в сборной СССР, но добавил, что тогда у него не было выбора, за какую команду выступать.
Артур Ирбе завершил карьеру хоккеиста в 2007 году. Голкипер известен выступлением за рижское «Динамо», а также за ряд клубов НХЛ — «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс» и «Каролина Харрикейнз». В составе последней команды играл в финале Кубка Стэнли в 2002 году. В 2010 году голкипер был включен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.
Российские хоккеисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Сборная России также не была допущена до олимпийского турнира.