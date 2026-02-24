Трамп показал, как обыгрывает канадцев на Олимпиаде-2026

В первом периоде на шестой минуте счет открыл Мэтт Болди. Канадцы сравняли в конце второго периода благодаря голу Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, который также оформил дубль в полуфинале против Словакии.