Трамп показал, как обыгрывает канадцев на Олимпиаде-2026

Президент США выложил сгенерированный ИИ ролик.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети видео, созданное с помощью нейросети, в котором он изображен в роли хоккеиста, атакующего сборную Канады.

Это видео является отсылкой к финальному матчу Олимпийских игр 2026 года. В нем сборная США победила Канаду со счетом 2:1 в овертайме.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл Мэтт Болди. Канадцы сравняли в конце второго периода благодаря голу Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, который также оформил дубль в полуфинале против Словакии.

Победа американских хоккеистов на Олимпиаде-2026 стала первым золотом сборной в рамках ОИ с 1980 года.

XXV зимние Олимпийские игры прошли в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях выступали 13 российских атлетов под нейтральным флагом. На пьедестале почета первое место по числу медалей заняла Норвегия, вторыми стали США, а третьими — Нидерланды.