Капитан сборной США: Золото для моего папы, я сейчас расплачусь

«Это для семьи, для моего папы, он всегда был моей главной опорой. Для всех моих родных, но прежде всего для папы, который возил меня на тренировки, всегда был рядом и в радости, и в горе. Я его очень люблю… Крепко обнял его, когда мы уходили со льда. Сейчас я расплачусь, потому что он плакал там… Это невероятное чувство — победить», — приводит слова Мэттьюса Leafslatest на своей странице в социальной сети Х.
22 февраля сборная США в решающем матче за золотые медали обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме. Американцы выиграли золото Игр впервые за 46 лет — хоккеисты США стала победителями Олимпиады-1980 в Лейк-Плесиде после «Чуда на льду».
Остону Мэттьюсу 28 лет, всю свою карьеру в НХЛ он выступает за «Торонто Мэйпл Лифс» с 2016 года. 4 января форвард забросил 421-ю шайбу, став лучшим снайпером в истории «кленовых листьев». Мэттьюс занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с 775 очками. Лидером по этому показателю является швед Матс Сундин (987). Вместе со сборной США Остон Мэттьюс дважды выиграл чемпионат мира среди юниоров и стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.