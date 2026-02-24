Капитан сборной США: Золото для моего папы, я сейчас расплачусь

«Это для семьи, для моего папы, он всегда был моей главной опорой. Для всех моих родных, но прежде всего для папы, который возил меня на тренировки, всегда был рядом и в радости, и в горе. Я его очень люблю… Крепко обнял его, когда мы уходили со льда. Сейчас я расплачусь, потому что он плакал там… Это невероятное чувство — победить», — приводит слова Мэттьюса Leafslatest на своей странице в социальной сети Х.