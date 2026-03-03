Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
4.05
X
4.91
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
3
:
Ак Барс
3
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
04.03
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04.03
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04.03
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
04.03
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
04.03
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
04.03
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
04.03
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.03
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
04.03
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04.03
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04.03
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2

Фетисов: Мне нечего было смотреть на Олимпиаде

Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, следил ли он за событиями XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов признался, что не следил за результатами на Олимпиаде-2026.

«Видел в новостях сообщения про медаль россиянина на Олимпиаде. К сожалению, этого парня до Игр мы не знали — удивительный момент. Тот самый олимпийский сюрприз. Но мне нечего было смотреть на Олимпиаде, никакого интереса это не вызывало», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также высокие результаты показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестое место в одиночном катании).

Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

