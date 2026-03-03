Фетисов: Мне нечего было смотреть на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов признался, что не следил за результатами на Олимпиаде-2026.
«Видел в новостях сообщения про медаль россиянина на Олимпиаде. К сожалению, этого парня до Игр мы не знали — удивительный момент. Тот самый олимпийский сюрприз. Но мне нечего было смотреть на Олимпиаде, никакого интереса это не вызывало», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также высокие результаты показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (оба — шестое место в одиночном катании).
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.