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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

17 игроков СКА вошли в состав «России 25» на майские игры

Тренерский штаб сборной «России 25» во главе с Романом Ротенбергом объявил утвердил окончательный состав на майские игры. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

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БеларусьКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В состав национальной команды вошли 34 игрока, половину из которых составляют хоккеисты петербургского СКА.

  • Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все — СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба — «Югра»).

  • Защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все — СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»).

  • Нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилев (все — СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва).

С 22 по 29 апреля команда проведет подготовку на базе в Новогорске, после чего отправится в Астану на турнир Qazakstan Hockey Open. Там у команды Ротенберга запланированы матчи со сборной Казахстана (2 мая) и Беларуси (4 мая). После этого «Россия 25» еще трижды сыграет с белорусами — 6 мая в Омске, 9 мая в Туле, 11 мая в Минске.

Команда «Россия 25» была создана в августе 2022 года. В нее входят лучшие молодые игроки КХЛ в возрасте до 25 лет. В прошлом году команда принимала участие в Qazakstan Hockey Open, где заняла второе место, обыграв Казахстан (3:0) и уступив Беларуси (4:7).

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