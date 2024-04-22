17 игроков СКА вошли в состав «России 25» на майские игры

С 22 по 29 апреля команда проведет подготовку на базе в Новогорске, после чего отправится в Астану на турнир Qazakstan Hockey Open. Там у команды Ротенберга запланированы матчи со сборной Казахстана (2 мая) и Беларуси (4 мая). После этого «Россия 25» еще трижды сыграет с белорусами — 6 мая в Омске, 9 мая в Туле, 11 мая в Минске.