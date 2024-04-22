17 игроков СКА вошли в состав «России 25» на майские игры
Тренерский штаб сборной «России 25» во главе с Романом Ротенбергом объявил утвердил окончательный состав на майские игры. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Тренерский штаб сборной «России 25» во главе с Романом Ротенбергом объявил утвердил окончательный состав на майские игры. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
В состав национальной команды вошли 34 игрока, половину из которых составляют хоккеисты петербургского СКА.
С 22 по 29 апреля команда проведет подготовку на базе в Новогорске, после чего отправится в Астану на турнир Qazakstan Hockey Open. Там у команды Ротенберга запланированы матчи со сборной Казахстана (2 мая) и Беларуси (4 мая). После этого «Россия 25» еще трижды сыграет с белорусами — 6 мая в Омске, 9 мая в Туле, 11 мая в Минске.
Команда «Россия 25» была создана в августе 2022 года. В нее входят лучшие молодые игроки КХЛ в возрасте до 25 лет. В прошлом году команда принимала участие в Qazakstan Hockey Open, где заняла второе место, обыграв Казахстан (3:0) и уступив Беларуси (4:7).