Вратарь клуба ВХЛ попал в больницу с ожогами 40 процентов тела
Егор Гуськов, выступающий за пермский «Молот», получил ожоги вследствие бытового инцидента.
Егор Гуськов, выступающий за пермский «Молот», получил ожоги вследствие бытового инцидента.
Как сообщает пресс-служба клуба, вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40 процентов тела. Отмечается, что вратарь сейчас находится в сознании, говорит с затруднением, но старается быть бодрым.
22-летний вратарь неоднократно вызывался в расположение юниорской и молодежной сборной России. Хоккеист является обладателем Кубка Глинки/Гретцки 2019 года, а также победителем Кубка Вызова 2019 года. В прошлом сезоне Всероссийской хоккейной лиги провел за «Молот» 12 матчей, в двух из них голкипер отыграл «на ноль».
Клуб из Перми до 2021 года носил название «Молот-Прикамье». В 1990-е годы клуб стал участником высшего эшелона российского хоккея сначала в рамках Межнациональной хоккейной лиги, затем — Суперлиги. Большую часть XXI века клуб проводит в ВХЛ, во второй после КХЛ по силе лиге в России.