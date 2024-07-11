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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь клуба ВХЛ попал в больницу с ожогами 40 процентов тела

Егор Гуськов, выступающий за пермский «Молот», получил ожоги вследствие бытового инцидента.

Как сообщает пресс-служба клуба, вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40 процентов тела. Отмечается, что вратарь сейчас находится в сознании, говорит с затруднением, но старается быть бодрым.

22-летний вратарь неоднократно вызывался в расположение юниорской и молодежной сборной России. Хоккеист является обладателем Кубка Глинки/Гретцки 2019 года, а также победителем Кубка Вызова 2019 года. В прошлом сезоне Всероссийской хоккейной лиги провел за «Молот» 12 матчей, в двух из них голкипер отыграл «на ноль».

Клуб из Перми до 2021 года носил название «Молот-Прикамье». В 1990-е годы клуб стал участником высшего эшелона российского хоккея сначала в рамках Межнациональной хоккейной лиги, затем — Суперлиги. Большую часть XXI века клуб проводит в ВХЛ, во второй после КХЛ по силе лиге в России.

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