ВХЛ получила право проведения чемпионата России
Федерация хоккея России (ФХР) объявил о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
Федерация хоккея России (ФХР) объявил о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
«Правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации “Высшая хоккейная лига”. 1 августа 2024 года прекратил действие договор о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд между Федерацией хоккея России и ООО “КХЛ”.
Сегодня, 7 августа, состоялось заседание Правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне 2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига. Сегодня ФХР пригласит российские клубы к участию в Чемпионате России. Состав участников будет утверждён 12 августа 2024 года», — сказано в сообщении.
С 2008 года звание чемпиона России по хоккею получала лучшая российская команда по итогам плей-офф Кубка Гагарина. 25 июля ФХР сообщила, что расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России.
В минувшем сезоне чемпионом ВХЛ стал альметьевский «Нефтяник», который в финале Кубка Петрова в четырех матчах обыграл тульский АКМ.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».