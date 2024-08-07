ВХЛ получила право проведения чемпионата России

«Правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации “Высшая хоккейная лига”. 1 августа 2024 года прекратил действие договор о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд между Федерацией хоккея России и ООО “КХЛ”.



Сегодня, 7 августа, состоялось заседание Правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне 2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига. Сегодня ФХР пригласит российские клубы к участию в Чемпионате России. Состав участников будет утверждён 12 августа 2024 года», — сказано в сообщении.