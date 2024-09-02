Игроки «Атланта» не явились на игру МХЛ против «Спартака»

Встреча в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Спартаком» и подмосковным «Атлантом» должна была начаться в 18 часов по московскому времени в ледовом дворце в Сокольниках.
Хоккеисты «Спартака» вышли на лед, после чего диктор арены объявил, что игра не состоится из-за неявки «Атланта». После объявления игроки «Спартака» поделились на команды и начали двусторонний матч.
Известно, что игроки «Атланта» не смогли выйти на матч из-за проблем с заявкой. По данным журналиста Алексея Шевченко, в заявке «Атланта» было всего 13 человек, остальные хоккеисты заявлены не были.
«Кто виноват, что игроки “Атланта” не заявлены? Но явно не главный тренер Николай Лемтюгов. Обо всем стало известно лишь за час до матча, Лемтюгова даже не предупредили», — добавил Шевченко.
Молодежная команда «Атлант» должна была сыграть с московским «Спартаком» в рамках стартового для обеих команд матча в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги.