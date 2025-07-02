Экс-тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб

В сезоне 2013/14 «Донбасс» под руководством Андрея Назарова по итогам «регулярки» занял четвертое место в Западной конференции, а в плей-офф вышел в ¼ финала. С 2019-го по 2020 год Витер возглавлял сборную Украины, с которой принимал участие в чемпионате мира (дивизион I, группа «B») и олимпийской квалификации.