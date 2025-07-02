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Экс-тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб

Сергей Витер стал главным тренером «Юнисон‑Москва» из ВХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Юнисон–Москва»

Сергей Витер назначен главным тренером клуба «Юнисон‑Москва». Об этом сообщает пресс-служба команды Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Последним место работы 50-летнего Витера, который в качестве хоккеиста пять раз становился чемпионом Беларуси и выступал за клубы России и Польши, был литовский «Каунас», где он работал в сезоне-2023/24.

Витер в 2010 году начал тренерскую карьеру в системе «Донбасса», пройдя путь от помощника до главного тренера. Под его руководством команда четырежды становилась чемпионом Украины и выиграла Континентальный кубок. Два сезона «Донбасс» провел в КХЛ (2012/13, 2013/14), Витер входил в тренерский штаб клуба.

В сезоне 2013/14 «Донбасс» под руководством Андрея Назарова по итогам «регулярки» занял четвертое место в Западной конференции, а в плей-офф вышел в ¼ финала. С 2019-го по 2020 год Витер возглавлял сборную Украины, с которой принимал участие в чемпионате мира (дивизион I, группа «B») и олимпийской квалификации.

«Юнисон‑Москва» в прошлом сезоне занял предпоследнее место в ВХЛ.