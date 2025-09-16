Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно

«Леонид Владимирович оставил яркий след в истории российского спорта и образования. На протяжении десятилетий его жизнь была связана с хоккеем, развитием которого он активно занимался с 1980-х годов. Посвятив долгие годы подготовке тренерских кадров, Леонид Михно возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, а также являлся директором Высшей школы тренеров по хоккею имени Н. Г. Пучкова и директором ЧОУ ДПО “Академия Хоккея”. Среди его многочисленных воспитанников, выпускников университета и ВШТ, немало известных хоккеистов, тренеров клубов КХЛ и сборных, обладателей Кубка Гагарина, чемпионов и призеров мировых первенств», — сказано в заявлении ФХР.