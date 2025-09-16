Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.50
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.50
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.28
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.34
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81

Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно

Заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

«Леонид Владимирович оставил яркий след в истории российского спорта и образования. На протяжении десятилетий его жизнь была связана с хоккеем, развитием которого он активно занимался с 1980-х годов. Посвятив долгие годы подготовке тренерских кадров, Леонид Михно возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, а также являлся директором Высшей школы тренеров по хоккею имени Н. Г. Пучкова и директором ЧОУ ДПО “Академия Хоккея”. Среди его многочисленных воспитанников, выпускников университета и ВШТ, немало известных хоккеистов, тренеров клубов КХЛ и сборных, обладателей Кубка Гагарина, чемпионов и призеров мировых первенств», — сказано в заявлении ФХР.

Михно создал Ассоциацию ветеранов хоккея и Спортивный Клуб «Тройка», был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей», вице-президентом ФХР, президентом Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея и генеральным менеджером сборных команд России.