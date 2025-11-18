Фетисов назвал лучшего вратаря в истории российского хоккея

«Мартин Бродер был величайшим вратарем. Мы с ним играли, тренировались, так что понимаю, насколько это талантливый хоккеист. Он начал намного раньше, чем Сергей, поэтому и достиг таких впечатляющих цифр. У Бобровского своя история. Он два раза подряд взял Кубок Стэнли против сильного соперника. Надежный вратарь, который прибавляет с каждым годом. Хочется пожелать ему радости от игры, а все остальное приложится. Болельщики его обожают, команда доверяет — есть все сопутствующие факторы для успешной реализации. Играть он будет столько, сколько захочет. Профессиональный парень, ко всему относится ответственно. Не хочу никого обидеть, но какое бы место он ни занял в этой статистической иерархии, он будет лучшим вратарем в истории российского хоккея», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».