Фетисов назвал лучшего вратаря в истории российского хоккея

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал лучшего вратаря в истории российского хоккея.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Смагин/ТАСС

18 ноября Сергей Бобровский вышел на 9-е место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей. В активе 37-летнего российского вратаря 438 побед в Национальной хоккейной лиге. Первое место в этом рейтинге занимает канадец Мартин Бродер — 691 победа.

«Мартин Бродер был величайшим вратарем. Мы с ним играли, тренировались, так что понимаю, насколько это талантливый хоккеист. Он начал намного раньше, чем Сергей, поэтому и достиг таких впечатляющих цифр. У Бобровского своя история. Он два раза подряд взял Кубок Стэнли против сильного соперника. Надежный вратарь, который прибавляет с каждым годом. Хочется пожелать ему радости от игры, а все остальное приложится. Болельщики его обожают, команда доверяет — есть все сопутствующие факторы для успешной реализации. Играть он будет столько, сколько захочет. Профессиональный парень, ко всему относится ответственно. Не хочу никого обидеть, но какое бы место он ни занял в этой статистической иерархии, он будет лучшим вратарем в истории российского хоккея», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

37-летний Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. Ранее он выступал за «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и новокузнецкий «Металлург».

После 12 матчей в нынешнем сезоне НХЛ «Флорида Пантерз» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 21 очком. В следующем матче «Пантерз» примут «Нью-Джерси Девилз». Матч состоится 21 ноября и начнется в 03 часа ночи по московскому времени.

Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.