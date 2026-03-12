Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.76
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.51
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.47
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
13.03
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
13.03
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
13.03
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.50
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

Ирина Роднина: Рада за Третьяка, мы знакомы с 1970 года

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о переизбрании Владислава Третьяка на пост главы Федерации хоккея России (ФХР).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

12 марта Владислав Третьяк был переизбран на пост президента Федерации хоккея России.

«Переизбрание Третьяка? Я очень рада за него. Я знакома с Владиком с 1970 года. Мы были как в одном клубе, так вместе и по жизни, по спорту. Для меня это очень близкий человек и большой друг. Он хороший руководитель», — цитирует Ирину Роднину Metaratings.ru.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост главы ФХР.

«Человек 20 лет уже работает, значит ему доверяют. Сейчас главным решением будет возвращение на международную арену. Авторитет Третьяка должен повлиять на это. Должна будет проведена работа вместе с министром спорта, с КХЛ. Мы все одной семьей должны отстаивать свои права. Без нас мировой хоккей неполноценный», — передает слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Владислав Третьяк руководит ФХР с 26 апреля 2006 года. На всех выборах он был единственным кандидатом за исключением 2014 года, когда Третьяк одержал победу над Вячеславом Фетисовым.

За время его руководства Россия принимала чемпионаты мира по хоккею в 2007 и 2016 годах, а национальная сборная становилась чемпионом мира в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Российские хоккеисты также завоевали золото на Олимпийских играх 2018 года, а молодежная команда выиграла чемпионат мира в 2011 году.

До введения санкций Всемирного антидопингового агентства в 2021 году Третьяк входил в совет Международной федерации хоккея.