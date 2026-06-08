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Кадирова призвала создать женский хоккейный клуб в Казани

Нападающая «Оттавы» заявила, что отсутствие команды из столицы Татарстана в ЖХЛ ее расстраивает.

Источник: БЕЛТА

Нападающая клуба «Оттава» из Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) Фануза Кадирова высказалась о ситуации с женским хоккеем в Казани. Ее слова приводит «Бизнес Online».

Хоккеистка призналась, что хотела бы видеть команду из столицы Татарстана в Женской хоккейной лиге. По ее мнению, для такого проекта есть все предпосылки, учитывая спортивные традиции региона и наличие одного из ведущих клубов страны.

«Казань — спортивный город, есть топ-клуб “Ак Барс”. Почему тогда нет женского хоккея? Это расстраивает. Если бы от нас что-то зависело, я бы очень хотела, чтобы такая команда появилась. Но, к сожалению, наше слово здесь мало что решает», — сказала Кадирова.

Также спортсменка отметила, что получает сообщения от молодых хоккеисток, которые следят за ее выступлениями и матчами команды в Северной Америке.

«Даже когда я была в Канаде, мне писали, что много девочек смотрят наши матчи, следят за нашей командой, и мы становимся для них примером. Это очень сильно мотивирует и радует», — отметила Кадирова.

Форвард добавила, что будет рада, если ее спортивный путь поможет развитию женского хоккея в России и Татарстане.