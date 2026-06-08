Кадирова призвала создать женский хоккейный клуб в Казани

«Казань — спортивный город, есть топ-клуб “Ак Барс”. Почему тогда нет женского хоккея? Это расстраивает. Если бы от нас что-то зависело, я бы очень хотела, чтобы такая команда появилась. Но, к сожалению, наше слово здесь мало что решает», — сказала Кадирова.