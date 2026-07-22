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«В хоккее все враги». Павел Дацюк — о любимых спортсменах

Бывший нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк рассказал о своих спортивных предпочтениях и назвал футболистов, которыми восхищается.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Федоров, «СЭ»

Отвечая на вопрос о любимых спортсменах, Павел Дацюк выделил трех футболистов.

«Если сейчас говорить про футбол, в данной ситуации Месси, а так Роналдиньо, Роналдо», — сказал Дацюк в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Также бывший хоккеист отметил, что раньше интересовался футболом и большим теннисом, а сейчас иногда играет в настольный теннис и падел. При этом в соревнованиях по паделу он пока не участвует, а использует этот вид спорта в основном для общения с друзьями. На вопрос о любимых хоккеистах Дацюк ответил с улыбкой, что в хоккее все соперники, поэтому выделить одного игрока сложно.

«В хоккее все враги. Ну, а как могут быть любимые спортсмены? Все против них играешь. Много очень хороших игроков, с кем приятно играть, с кем неприятно играть, но уважение такое хорошее вне поля. Как одного выделить? Тяжело», — отметил Дацюк.

Павел Дацюк официально завершил профессиональную карьеру 30 августа 2025 года в Екатеринбурге. Большую часть карьеры Дацюк провел в НХЛ, где выступал за «Детройт Ред Уингз». В регулярных чемпионатах лиги российский форвард сыграл 953 матча и набрал 918 очков — 314 шайб и 604 результативные передачи. В плей-офф на его счету 157 встреч и 113 очков (42 гола и 71 передача).

В составе «Детройта» Дацюк дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2002 и 2008 годах. За сборную России хоккеист завоевал золотые медали Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2012 года.