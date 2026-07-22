«В хоккее все враги». Павел Дацюк — о любимых спортсменах

Также бывший хоккеист отметил, что раньше интересовался футболом и большим теннисом, а сейчас иногда играет в настольный теннис и падел. При этом в соревнованиях по паделу он пока не участвует, а использует этот вид спорта в основном для общения с друзьями. На вопрос о любимых хоккеистах Дацюк ответил с улыбкой, что в хоккее все соперники, поэтому выделить одного игрока сложно.