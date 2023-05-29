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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

В Латвии объявили выходной в честь бронзы на ЧМ по хоккею

Сейм Латвии объявил в стране 29 мая выходным днем в честь завоевания национальной сборной по хоккею бронзовых медалей на ЧМ-2023. Об этом сообщает официальный сайт латвийского парламента.

ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В воскресенье, 28 мая, в матче за третье место обыграли сборную США (4:3 ОТ). Автором решающей шайбы стал нападающий Кристианс Рубинс.

В связи с этим событием Cейм Латвии на внеочередном заседании принял поправки к закону «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти». 29 мая в этом году станет государственным праздником и нерабочим днем, при этом экзамены в учебных заведениях отменены не будут.

Ранее сборная Латвии ни разу в своей истории не проходила дальше четвертьфинала. Их лучшим результатом на чемпионатах мира по хоккею было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 году.

В этом году чемпионат мира по хоккею проходил в столице Латвии Риге и финском городе Тампере. Чемпионами турнира стали канадцы, обыгравшие в финале сборную Германии (5:2).

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США
3:4ОТ
2:2, 0:0, 1:1
Латвия
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