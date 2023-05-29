В Латвии объявили выходной в честь бронзы на ЧМ по хоккею
Сейм Латвии объявил в стране 29 мая выходным днем в честь завоевания национальной сборной по хоккею бронзовых медалей на ЧМ-2023. Об этом сообщает официальный сайт латвийского парламента.
Сейм Латвии объявил в стране 29 мая выходным днем в честь завоевания национальной сборной по хоккею бронзовых медалей на ЧМ-2023. Об этом сообщает официальный сайт латвийского парламента.
В воскресенье, 28 мая, в матче за третье место обыграли сборную США (4:3 ОТ). Автором решающей шайбы стал нападающий Кристианс Рубинс.
В связи с этим событием Cейм Латвии на внеочередном заседании принял поправки к закону «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти». 29 мая в этом году станет государственным праздником и нерабочим днем, при этом экзамены в учебных заведениях отменены не будут.
Ранее сборная Латвии ни разу в своей истории не проходила дальше четвертьфинала. Их лучшим результатом на чемпионатах мира по хоккею было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 году.
В этом году чемпионат мира по хоккею проходил в столице Латвии Риге и финском городе Тампере. Чемпионами турнира стали канадцы, обыгравшие в финале сборную Германии (5:2).