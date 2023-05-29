В Латвии объявили выходной в честь бронзы на ЧМ по хоккею

В воскресенье, 28 мая, в матче за третье место обыграли сборную США (4:3 ОТ). Автором решающей шайбы стал нападающий Кристианс Рубинс.

В связи с этим событием Cейм Латвии на внеочередном заседании принял поправки к закону «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти». 29 мая в этом году станет государственным праздником и нерабочим днем, при этом экзамены в учебных заведениях отменены не будут.

Ранее сборная Латвии ни разу в своей истории не проходила дальше четвертьфинала. Их лучшим результатом на чемпионатах мира по хоккею было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 году.