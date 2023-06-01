Назаров: бронза Латвии на ЧМ-2023 — заслуга КХЛ
Хоккейный тренер Андрей Назаров оценил заслугу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в успехе сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат».
На минувшем чемпионате мира по хоккею латвийские хоккеисты стали обладателями бронзовых медалей, что стало наивысшим результатом сборной Латвии в истории чемпионатов мира.
«Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии — это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. С интересом наблюдаю, как новый президент Латвии хвастается какими-то успехами, к которым он не имеет никакого отношения. Человек тянет одеяло на себя, дает интервью в прессе. Нужно просто обратиться к фактам.
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Затем он проходил курс тренерской подготовки у наших отечественных мэтров, работал тренером в клубах в КХЛ и в сборной России. Его помощник финн Петтери Нуммелин в свое время играл у Владимира Юрзинова в ТПС, а Лаурис Дарзиньш долгое время выступал в КХЛ, в том числе за “Ак Барс” и “Трактор”. В плане состава аналогично: защитник Янис Якс провел у меня сильный сезон в “Сочи”, а лидеры атаки — Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис — являются едва ли не легендами КХЛ.
К чему мы пришли? Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную. По сути, здесь латвийцы и научились как следует играть в хоккей, а кто-то обучался тренерскому ремеслу. И это происходило десятилетиями», — сказал Назаров.
Из 27 хоккеистов в заявке сборной Латвии на ЧМ-2023 не было ни одного представителя КХЛ, однако 18 игроков имели за своими плечами опыт выступлений в лиге. Большинство из них выступало за рижское «Динамо», которое вышло из состава КХЛ в 2022 году.
Назаров возглавлял целый ряд клубов КХЛ, среди которых были «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», СКА, «Нефтехимик» и «Сочи». С октября 2022 года 49-летний специалист находится без работы.