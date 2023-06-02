Афиногенов: после победы на ЧМ-2008 Марков пошел с ножом на полицейского

Тот чемпионат мира завершился триумфальной победой сборной России над Канадой (5:4 ОТ) и первым за 15 лет чемпионским титулом для российских хоккеистов.

В интервью на YouTube-канале «Скользкий лед» Афиногенов рассказал, что в Квебеке было самое крутое празднование победы в его карьере. По его словам, защитник сборной Даниил Марков во время праздничных мероприятий достал нож и пошел на канадского полицейского.

«Отдохнули, погудели. Кто больше всех удивил? Да все удивили. Марков нож достал и на полицейского пошел… Радулов рядом был, он тогда там играл. С этим полицейским оказалось, там, какие-то знакомые, и в общем, эту историю замяли. Как Марков этот нож пронес, даже не знаю», — сказал Афиногенов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1pT8Vl5ULSI" title="Афиногенов | Самый быстрый в НХЛ, пельменная, драка в команде, Дацюк и Ларионов | Скользкий Лед" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.