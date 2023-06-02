Афиногенов: после победы на ЧМ-2008 Марков пошел с ножом на полицейского
Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов поделился любопытными подробностями празднования победы на чемпионате мира 2008 года, который проходил в Квебеке.
Тот чемпионат мира завершился триумфальной победой сборной России над Канадой (5:4 ОТ) и первым за 15 лет чемпионским титулом для российских хоккеистов.
В интервью на YouTube-канале «Скользкий лед» Афиногенов рассказал, что в Квебеке было самое крутое празднование победы в его карьере. По его словам, защитник сборной Даниил Марков во время праздничных мероприятий достал нож и пошел на канадского полицейского.
«Отдохнули, погудели. Кто больше всех удивил? Да все удивили. Марков нож достал и на полицейского пошел… Радулов рядом был, он тогда там играл. С этим полицейским оказалось, там, какие-то знакомые, и в общем, эту историю замяли. Как Марков этот нож пронес, даже не знаю», — сказал Афиногенов.
Афиногенов провел на ЧМ-2008 восемь матчей и набрал 6 (5+1) очков. Марков набрал 1 (0+1) очко за восемь матчей и с тех пор больше не выступал за национальную сборную.