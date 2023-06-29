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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях

Правительство Чехии приняло решение запретить россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает портал Sport.cz.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее предложение поступило от Министерства образования Чехии и было поддержано руководством Национального спортивного агентства. Также правительство страны запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России.

Данный запрет фактически исключает возможность участия сборной России на чемпионате мира по хоккею-2024, который состоится в Праге и Остраве.

Чехия не первая страна, которая вводит санкции против российских спортсменов. В середине июня польские власти отказались выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил решение польских властей, назвав их дискриминационными.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом МОК все еще не принял окончательного решения об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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