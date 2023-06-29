Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях

Соответствующее предложение поступило от Министерства образования Чехии и было поддержано руководством Национального спортивного агентства. Также правительство страны запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России.

Данный запрет фактически исключает возможность участия сборной России на чемпионате мира по хоккею-2024, который состоится в Праге и Остраве.

Чехия не первая страна, которая вводит санкции против российских спортсменов. В середине июня польские власти отказались выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил решение польских властей, назвав их дискриминационными.