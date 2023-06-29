Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях
Правительство Чехии приняло решение запретить россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает портал Sport.cz.
Правительство Чехии приняло решение запретить россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает портал Sport.cz.
Соответствующее предложение поступило от Министерства образования Чехии и было поддержано руководством Национального спортивного агентства. Также правительство страны запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России.
Чехия не первая страна, которая вводит санкции против российских спортсменов. В середине июня польские власти отказались выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил решение польских властей, назвав их дискриминационными.
В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом МОК все еще не принял окончательного решения об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.