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12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионат мира по хоккею в Чехии установил рекорд посещаемости

26 мая завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой, проходивший в чешских городах Праге и Остраве.

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Чемпионат мира в Дивизионе А 2024 года, который приняла Чехия, стал самым посещаемым в истории. Итоговая посещаемость турнира составила 797 727 зрителей.

Уже после полуфиналов был превзойден прошлый рекорд, установленный в той же Чехии в 2015 году (741 690 зрителей).

«Это фантастический успех. Он показал, что Чехия — хоккейная страна. Это победа хоккея — неважно, каким будет результат финала. Я уверен, что это будет отличный финал», — сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Матчи чемпионата мира проходили в Праге (вместимость арены — 17 413 зрителей) и Остраве (9109). Средний показатель посещаемости — 12 464 зрителя на игре.

В финале ЧМ 2024 сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0. Победную шайбу забросил нападающий команды НХЛ «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Сборная Чехии стала чемпионом мира по хоккею впервые с 2010 года.

Следующий чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в мае 2025 года в Швеции и Дании.

Международная федерация хоккея в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации. В феврале 2024 года ИИХФ оставила в силе запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под своей эгидой на сезон-2024/25. Обе команды пропустили чемпионат мира по хоккею в Чехии.

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