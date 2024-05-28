Игроки сборной Чехии сломали чемпионский кубок: видео

В воскресенье, 26 мая, хозяева турнира обыграли (2:0) и впервые с 2010 года стали чемпионами мира. Празднование триумфа чешских хоккеистов проходит в Праге, где накануне прошел чемпионский парад.

После парада на Староместской площади гуляния переместились в ресторан, где кубок чемпионов мира был серьезно поврежден. Нападающий сборной Чехии Яхим Конделик выложил в соцсетях видео, где защитник Михал Кемпны показал сломанный кубок.